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فن

محمد رجب ينفى تعاقده على «شبر مية»: أستعد لرمضان

الأحد 21/يوليه/2019 - 09:12 م
الفنان محمد رجب
الفنان محمد رجب
حسن أمين
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نفى الفنان محمد رجب تعاقده على بطولة مسلسل «شبر مية»، موضحًا أن صُناع العمل عرضوا عليه بطولته بالفعل، لكنه اعتذر لأسباب خاصة.

وقال «رجب»، لـ«الدستور»، إنه سافر إلى السعودية عقب انتهاء مسلسله الدرامى الأخير «علامة استفهام» الذى عرض خلال الماراثون الرمضانى الماضى. وأضاف أنه يحضر حاليًا لعمل فنى جديد من المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى جانب تحضيراته لمسلسل درامى جديد من المقرر أن يشارك به فى الماراثون الرمضانى المقبل، بعد أن تعاقد عليه مع شركة «سينرجى».

ويعيش صناع المسلسل الدرامى «شبر مية»، حالة من التوتر والارتباك بعد أن اعتذر عن البطولة محمد رجب، ومن قبله آسر ياسين.

وعلمت «الدستور» أن عدة جلسات عمل تجمع المؤلف شريف بدرالدين وطاقم إخراج المسلسل بجانب المنتجة مها سليم، من أجل الاستقرار على اسم جديد ليشارك النجمة نجلاء بدر بطولة المسلسل.

وسبق للفنان آسر ياسين أن اعتذر عن عدم قبول بطولة «شبر مية» فى شهر مايو الماضى بشكل مفاجئ، بعد أن استقر صناع المسلسل على موعد بدء التصوير عقب انتهاء شهر رمضان الماضى.

وقالت مصادر إن سبب تراجع «ياسين» عن المشاركة فى العمل، هو تعاقده على مسلسل آخر يشارك فيه أمام النجمة نيللى كريم، على أن يعرض فى شهر رمضان المقبل.

ويعقد «ياسين» حاليًا عدة جلسات عمل مع نيللى كريم بطلة المسلسل، والمخرج أحمد مدحت وفريق الكتابة، للوقوف على التحضيرات النهائية للعمل.

يذكر أن مسلسل «شبر مية» يدور فى إطار اجتماعى كوميدى خفيف، ومن المقرر أن يتضمن ٤٥ حلقة. ويشارك فى بطولته كل من: الفنانة نجلاء بدر، ومراد مكرم ورجاء الجداوى، وأحمد مجدى، ومحمد نشأت، وسارة نخلة وغيرهم، ومن إنتاج «سيل ميديا»، وإخراج رامى رزق الله، ومارى بادير، وتأليف شريف بدرالدين، بجانب ورشة كتابة تضم نهال سماحة، وماريان هانى، وضحى إبراهيم توفيق، ومحمد هشام، ومحمود شافعى.
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