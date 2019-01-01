أحمد عز فى بلغاريا بعد العيد من أجل «العارف.. عودة يونس»

يستعد النجم أحمد عز للسفر إلى دولة بلغاريا، عقب إجازة عيد الأضحى، لاستئناف تصوير مشاهد فيلمه الجديد «العارف.. عودة يونس» لمدة ٣ أسابيع، تمهيدًا لطرحه بدور العرض السينمائية فى موسم أفلام رأس السنة ٢٠٢٠، بعد تأجيل تصويره لبضعة أشهر، نظرًا لانشغال الفنان بتصوير فيلمه «ولاد رزق ٢.. عودة أسود الأرض» المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى.



ويعقد مخرج الفيلم أحمد علاء جلسات عمل مع أحمد بدوى، مدير عام شركة «سينرجى فيلمز»، وأبطال الفيلم، لوضع الخطوط العريضة للعمل قبل السفر، إضافة إلى وضع خطة التصوير فى بلغاريا.



ويجسد «عز»، الذى يسافر إلى عدد من الدول العربية والأوروبية الأخرى لتصوير باقى المشاهد هناك، فى الفيلم الجديد شخصية «كاظم» الشاب الذى ينتمى لإحدى الجماعات الإرهابية.



ويشارك فى العمل الفنان أحمد فهمى، الذى يبتعد عن الكوميديا لأول مرة، ويسافر إلى بلغاريا لتصوير مشاهده أمام «عز»، بعد تأجيلها بسبب انشغاله بتصوير مسلسل «الواد سيد الشحات» الذى خاض به الماراثون الرمضانى السابق.



كما يشارك بالعمل الفنان محمود حميدة مجسدًا شخصية سفير مصر بالجزائر، وانتهى من تصوير مشاهده فى الفيلم منذ ما يقرب من ٦ أشهر.



واستغل المخرج أحمد علاء أحد الفنادق الصغيرة فى محيط وسط القاهرة، وكذلك قصور حى المطرية، للتصوير فيها لتبدو كأنها السفارة المصرية بالجزائر.



ويتناول «العارف.. عودة يونس» فكرة حرب العقول التى تشهدها العقود الأخيرة، وينتمى إلى نوعية أفلام دراما الأكشن التى اعتاد أحمد عز تقديمها فى أغلب أفلامه الأخيرة، ويرصد الفيلم صعود الجماعات الإرهابية فى الدول العربية، ووصولها إلى ليبيا وسوريا وغيرهما.

