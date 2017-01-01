تولوز الفرنسي يتعاقد مع روجيل لمدة أربعة مواسم
الأحد 21/يوليه/2019 - 09:11 م
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أعلن نادي تولوز الفرنسي لكرة القدم تعاقده مع المدافع الأوروجواياني أجوستين روجيل لمدة أربعة مواسم مقبلة.
وأوضح النادي - على موقعه الرسمي اليوم الأحد - أن اللاعب بدأ مسيرته مع فريق ناسيونال الأوروجواياني وانتقل في صيف 2018 إلى فريق كريليا سوفيتوف الروسي، ومن المقرر أن يرتدي روجيل القميص رقم 18 مع فريق تولوز.
وأوضح النادي - على موقعه الرسمي اليوم الأحد - أن اللاعب بدأ مسيرته مع فريق ناسيونال الأوروجواياني وانتقل في صيف 2018 إلى فريق كريليا سوفيتوف الروسي، ومن المقرر أن يرتدي روجيل القميص رقم 18 مع فريق تولوز.