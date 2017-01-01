تولوز الفرنسي يتعاقد مع روجيل لمدة أربعة مواسم

أعلن نادي تولوز الفرنسي لكرة القدم تعاقده مع المدافع الأوروجواياني أجوستين روجيل لمدة أربعة مواسم مقبلة.



وأوضح النادي - على موقعه الرسمي اليوم الأحد - أن اللاعب بدأ مسيرته مع فريق ناسيونال الأوروجواياني وانتقل في صيف 2018 إلى فريق كريليا سوفيتوف الروسي، ومن المقرر أن يرتدي روجيل القميص رقم 18 مع فريق تولوز.