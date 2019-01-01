مصر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا للكرة الطائرة بفوز على المغرب

حقق منتخب مصر للكرة الطائرة فوزًا على حساب نظيره المغربي بثلاثة أشواط لواحد، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لأمم إفريقيا المقامة حاليًا في تونس.



وتفوق منتخب مصر بشوطين نظيفين عن طريق الفوز بالشوط الأول بنتيجة 25-20 ثم الثاني بنتيجة 25-23، قبل أن يحقق المغرب الفوز في الثالث بنتيجة 25-23.



ونجح المنتخب المصري في حسم المباراة لصالحه بعد الفوز بالشوط الرابع الماراثوني بنتيجة 30-28، ليحصد فوزه الأول في البطولة.



وكانت قرعة البطولة الإفريقية قد أوقعت مصر في المجموعة الثانية إلى جانب المغرب، الكونغو، الكاميرون وبوروندي، بينما تضم الأول تونس، الجزائر، تشاد، بوتسوانا والكونغو الديمقراطية.



