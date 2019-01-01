العثور على أمريكي في بحر الكويت بعد ساعات من فقدانه

عثرت الجهات الأمنية في الكويت، اليوم، على أمريكي يعمل في الجيش، فُقد في البحر بعد دخوله إليه مساء أمس بواسطة دراجة مائية.



ووفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية، فإن الجهات الأمنية ممثلة بخفر السواحل والإطفاء والطيران التابع للجيش الأمريكي قامت بالبحث عن المفقود بعد تلقيهم بلاغًا عن فقدانه عقب نزوله إلى البحر بدراجة مستأجرة.



وتم العثور على المفقود في البحر مقابل منطقة السالمية وهو بصحة جيدة، حيث اتضح أنه أضاع طريق العودة إلى المكان نفسه الذي انطلق منه.



