المجلس العسكري السوداني يؤكد مشاركة الحركات المسلحة بالمرحلة المقبلة

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، استعداد المجلس للعمل على تعزيز السلام بالبلاد ومشاركة القوى السياسية والحركات المسلحة في المرحلة القادمة، من أجل تحقيق العدالة والمصالحات في المناطق المتأثرة بالحرب.



جاء ذلك خلال لقاء "دقلو" اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري، بوفد من أسرى الحركات المسلحة الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرًا، حسبما ذكرت شبكة الشروق السودانية.



وقال الرئيس السابق للمجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان، نمر محمد عبدالرحمن، إنابة عن الأسرى، إن اللقاء تناول القضايا السياسية الراهنة.



وأثنى نمر على دعم ووقوق نائب رئيس المجلس العسكري مع أسرى الحركات المسلحة.



يشار إلى الحركات المسلحة المنضوية تحت ما يسمى بـ "الجبهة الثورية" تعقد منذ أمس مشاورات رسمية مع قوى إعلان الحرية والتغيير في أديس أبابا، بحضور الوسيط الافريقي، لتضمين مطالبها ورؤياها في الاتفاق السياسي مع المجلس العسكري الخاص بانتقال السلطة لحكومة مدنية.



