ريال مدريد يستغل جاريث بيل في صفقة تبادلية للتعاقد مع نيمار

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن مانشستر يونايتد وتوتنهام، تجاهلا التحرك نحو جاريث بيل للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



زين الدين زيدان أعلن رحيل اللاعب وأنه لن يستمر مع ريال مدريد الموسم المقبل، ويبحث الآن عن نادي جديد.



صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أكدت بأن مانشستر يونايتد وتوتنهام يغلقان الباب في وجه جاريث بيل، ولكن في نفس الوقت هناك باريس سان جيرمان.



في إنجلترا، يتخوف مانشستر وكذلك توتنهام من إصابات جاريث بيل المتكررة بالإضافة لتقدمه في العمر مما قد يجعل الأمر صعبًا عليه في بريمرليج.



صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، أشارت إلى أن ريال مدريد يريد دخول اللاعب الويلزي في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان للحصول على نيمار.



قرار عدم تخفيض راتبه، يجعل العديد من الأندية تتوقف ولا تريد الدخول في مفاوضات لضم اللاعب صاحب الـ30 عامًا، مما يوجه جاريث للدوري الصيني.



باريس سان جيرمان يبحث عن بديل مناسب لنيمار دا سيلفا، مع اقتراب رحيل البرازيلي وعودته من جديد لبرشلونة الإسباني.