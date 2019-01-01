أبيدال ينصح نبيل فقير بقبول عرض ريال بيتيس والسبب برشلونة

تواصل إريك أبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني مع مواطنه نبيل فقير صانع ألعاب أولمبيك ليون، للحديث معه حول مستقبله.



ويملك فقير عرضين هذا الصيف، حيث يرغب ريال بيتيس الإسباني ونابولي الإيطالي في ضمه.



ووفقًا لإذاعة "RMC" الفرنسية، فإن أبيدال قد تواصل مع نبيل فقير على الرغم من أنّ لم يبدى اهتمامه بضمه هذا الصيف.



وأوضحت الإذاعة أنّ أبيدال أخبر فقير أنّ يوافق على الانتقال إلى بيتيس من أجل التأقلم على الدوري الإسباني، ليتعاقد معه النادي في المُستقبل إذا تطور مُستقبله.



فقير كان قريبًا من الانضمام إلى ليفربول في الموسم الماضي، لكن الصفقة فشلت، لعدم نجاح اللاعب اجتياز الفحص الطبي.