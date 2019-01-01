كاف يعلن أفضل 5 تصديات في كأس أمم إفريقيا 2019.. بينهم الشناوي

كشفت اللجنة الفنية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت بمصر في نسختها الـ32 عن أفضل 5 تصديات خلال منافسات، وذلك بعد انتهائها بأيام قليلة.



ونشر الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يضم لقطات لأفضل 5 تصديات.



وشهدت التصديات، وجود تصدي لحارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي محمد الشناوي خلال مباراة الفراعنة أمام زيمبابوي.



يذكر، أن منتخب الجزائر تحت القيادة الفنية للمدرب الوطني جمال بلماضي قد حسم البطولة بعد فوزه على نظيره السنغالي بهدف دون رد في موقعة الفاينال.



وتجدر الإشارة إلى أن أفضل تصديات البطولة لم تشهد أي تصدي لحارس مرمى الجزائر رايس إمبولحي الحائز على الجائزة الأفضل خلال منافسات المسابقة.