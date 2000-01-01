تعرف على الكليات الجديدة بالأكاديمية العربية بمدينة العلمين

كشف الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، عن افتتاح الفرع الجديد للأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، موضحًا أن في نهاية أغسطس المقبل سينتهي العمل بمبنيين تعليميين ومبنى سكني بالمقر الجديد، لتبدأ الدراسة في سبتمبر 2019.



وأوضح عبد الغفار، أن هناك كليات جديدة ستنضم إلى فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، حيث سيتم إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي وكلية طب الأسنان، مشيرا إلى أنه في فبراير 2019 سيتم افتتاح كلية النقل البحري بذات الفرع.



وأكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أنه سيتم افتتاح فرع الأكاديمية العربية في مدينة الشارقة بالإمارات المتحدة بالتزامن مع فرع العلمين، لتنطلق الأكاديمية بفروعها لتكون حاضنة للدول العربية وطلابها وشبابها، لافتًا إلى أن هناك 2000 عامل ومهندس يعملون ليل نهار بمديدنة العلمين الجديدة؛ لبناء حلم مصر والقيادة السياسية لبناء مدينة مستدامة على شاطئ البحر المتوسط تعمل على مدار العام وليس في فصل الصيف فقط.