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اقتصاد

أسعار الديب فريزر اليوم.. "كريازى 6 أدراج" بـ8125 جنيهًا

الإثنين 22/يوليه/2019 - 01:21 ص
جريدة الدستور
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شهدت الأسواق، اليوم الإثنين، تباينًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصدت "الدستور"، أهم السلع التي يحتاجها المواطنون، منها على سبيل المثال الديب فريزر.

وسجل ديب فريزر "كريازي رأسي نوفروست 250 لترًا 6 أدراج" سعر 8125 جنيهًا، و"أفقي ديجيتال سعة 220 لترًا" سعر 5050 جنيهًا، و"كريازي أفقي 178 لتر" سعر 4150 جنيهًا، بينما سجل ديب فريزر من فريش أفقي سعة 215 لترًا نحو 4050 جنيهًا، وتوشيبا نوفروست 4 درج رأسي 195 لترًا سجل 5545 جنيهًا، وسجل ديب فريزر اليكتروستار أفقي 220 لترًا نحو 3500 جنيه.

ويقول المهندس عزت سالم، متخصص في صيانة أجهزة التبريد، إنه يجب مراعاة عدة أشياء قبل شراء ديب فريزر، من أهمها اختيار الحجم المناسب لـ"ديب فريزر" فى منزلك، بحيث تكون هناك مساحة كافية لوضعه، مشيرًا إلى أن سعة التخزين تقاس باللتر، وأن كل كيلو جرام تخزين يعادل 1 لتر، كما يجب شراء أكبر حجم.

وأوضح "سالم"، أن الديب فريزر الأفقي يختلف عن الرأسي، فالأفقي مساحته أوسع وكبيرة لكنه غير منظم، والرأسي مساحته صغيرة لكنه منظم، ولابد قبل الشراء السؤال عن حجم استهلاك الكهرباء، وخاصية التبريد السريع، مع وجود منبه للكشف عن درجة الحرارة داخل ديب فريزر.
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