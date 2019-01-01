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حوادث

"الدستور" ترصد روايات أهالى فيصل حول مقتل صاحب شركة بشارع المنشية

الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:00 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي - داليا عبد الباسط
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رصدت "الدستور" روايات عدد من أهالي شارع المنشية فيصل بمحيط مسرح العقار الذي شهد مقتل صاحب شركة يدعى "الحاج عزت" في ظروف غامضة، حيث انتشر بالشارع رجال المباحث لحل لغز الجريمة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات مقتل صاحب شركة في ظروف غامضة داخل شقته بمنطقة فيصل.

تلقى اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثة مسن داخل شقة بمنطقة فيصل دائرة قسم شرطة الهرم، وانتقلت على الفور قوات الأمن، وتبين العثور على جثة لرجل في العقد الخامس من العمر يدعى "عزت.أ" مصابا بضربة في مؤخرة الرأس أدت لتهشم بالجمجمة.

وشكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة بعدما أشارت التحريات الأولية إلى أن المجني عليه يمتلك شركة للبلاستيك والأدوات المنزلية، وتفحص القوات برئاسة العقيد محمد راسخ مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم منافذ الشقة من أبواب ونوافذ لبيان مدى سلامتها، كما يتولي فريق البحث فحص العمالة السابقة والحالية بالشركة والمترددين عليه ومدى وجود خلافات شخصية أو مادية له مع آخرين، كما يتم فحص كاميرات المراقبة لمقر الشركة والكاميرات بالشارع بأكمله لتحديد هوية الجاني والدافع وراء الجريمة.

وقال "عشري. م" صاحب كشك بالشارع محل الواقعة: الحاج عزت كان رجل صالح يعيش بمفرده منذ وفاة زوجته من عدة سنوات ويحضر أبناءه للاطمئنان عليه كل أسبوع، ونجلته تعيش بالمنطقة وتتردد عليه كثيرا لتنظيف الشقة وتجهيز الطعام له.

وأضاف: لم نعرف عنه الكثير طوال السنوات الماضية، لكن بعد خروجه علي سن المعاش واستقراره في المنطقة بدأ يتردد على المسجد لأداء الصلاة، وافتتح في شقته مشروع للأدوات المنزلية لتجهيز العرائس بالمنطقة، وقام بفتح غرفة على الشارع لتسهيل الدخول على الزبائن ومشاهدة الأدوات المراد شراؤها، لم تكن لديه خلافات مع أحد مطلقا، بالعكس كان شخصا محبوبا جدا.

وتابع: شاهدته وصافحته في صلاة الفجر وكانت هذه آخر مرة أشاهده بها، ربما يكون أحد الشباب الذين يتعاطون مواد مخدرة في الليل راقبه وذهب لسرقته، وفي صباح يوم السبت علمنا بوقوع الجريمة وهاتفه وحافظة نقوده مختفين.

واستكمل الجار: منذ شهرين تشاجر المجني عليه مع 3 شباب بالمنطقة لتعاطيهم المواد المخدرة أسفل نافذة شقته، واشتكى لكبار المنطقة من هؤلاء الشباب لمحاولتهم التعدي عليه بالضرب بعدما فضح أمرهم بتناولهم المواد المخدرة ليلا، وأكد بأنه لم يرغب في أن تكبر المشكلة حتي لا يحضر أبناءه ويتشاجروا مع هؤلاء الشباب.

وقالت "أم يحيى" إحدى جيرانه: ربنا ينتقم من اللي عمل فيه كده، كان راجل محترم جدا وعلى خلق ولم يبخل على أي فتاة من المنطقة بتجهيزها، وبرغم أن نظام التقسيط ممنوع لعدم معرفة الناس ببعضها إلا أنه كان يوافق ويقسط للناس البضائع ليساعدهم في تجهيز بناتهم، بالإضافة إلى أنه إذا حضر له عروستين شقيقتين يقوم بإعطائهم الأدوات بنصف ثمنها.

وأضافت: "لم نعلم عن حياته الكثير سوى أنه قضي حياته كلها بعيد عن أهله وأبناءه وبمجرد خروجه على المعاش توفت زوجته، وذهب كلا من أبناءه في طريق عمله، فكان منتظم في صلاته فقط ولا يتشاجر ولا يختلف مع أحد، وأظن أن المتهم من المرجح أن يكون من المنطقة لأن الجميع شاهد المجني عليه وهو عائد في طريقة من أداء صلاة الفجر.
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