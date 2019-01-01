"الهضيبي": قرار الخطوط الجوية البريطانية تعسفي

أوضح الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، أن قرار الخطوط الجوية البريطانية بوقف الرحلات لمصر لمدة ٧ أيام قرار غير مفهوم.



وأكد "الهضيبي" أن البيان الصادر عن السلطات الجوية البريطانية بشأن تعليق الرحلات جاء نتيجة للتصعيد الذي تشهده منطقة الخليج بين إيران وبريطانيا، وما تبعه من تحذير الخارجية البريطانية لرعاياها في مصر، يكشف أن القرار "المبهم" لا علاقة له بالأمن والأمان في مصر، وأنه ليس احترازيًا كما يدعون، وإنما هو قرار تعسفي، علمًا بأن المسارات الجوية للطائرات بين مصر وبريطانيا لا تمر في المجال الجوي الإيراني.



وشدد نائب رئيس حزب الوفد، أن مصر أثبتت للعالم أنها من أكثر البلدان التي تنعم بالأمن والأمان، وأن تنظيم البطولة الإفريقية كان خير دليل علي ذلك.



وأشار المتحدث الرسمي باسم الوفد إلى أن شركة الطيران الألمانية "لوفاتهانزا" استأنفت رحلاتها إلى القاهرة بعد توقف دام يومًا واحدًا دون أي قلق علي رعاياها.



ووجه نائب رئيس الوفد الشكر للسلطات الجوية المصرية على جهودها بزيادة السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، وتخصيصها طائرة من طراز البوينج 787 الجديدة لتسيير رحلة جوية إضافية، بدءًا من غدٍ، إلى العاصمة البريطانية لتسيير نقل الركاب خلال هذه الفترة.