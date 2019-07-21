كورة ستار مشاهدة مباراة zamalek vs el gouna FC الان بث مباشر

يواجه فريق الزمالك اليوم الأحد21-7-2019 نظيره الجونة ضمن منافسات الدورى المصريى فى الأسبوع الـ33

تنطلق مباراة الزمالك والجونة الان في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية وكذلك قناة أون سبورت تنقل مباراة الزمالك والجونة بتعليق حاتم بطيشة

قنوات تايم سبورت وأون سبورت ON Sport 1 + Time Sport تذيع مباراة الزمالك والجونة والتى من المقرر أن تقام على استاد الجونة بتعليق حاتم بطيشة على قناة أون سبورت

