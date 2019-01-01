وفد الصحة يواصل جولته على مستشفيات بورسعيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن وفد الوزارة يواصل جولته على محافظة بورسعيد لتفقد آخر أعمال التطوير بالمستشفيات والوحدات الصحية التي ستعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل لخدمة مواطني بورسعيد.

وأضافت الوزارة أنه من المقرر أن يتفقد الوفد عددا من الوحدات الصحية لمتابعة تسجيل المرضى داخلها، ومراقبة سير العمل، والاستماع للمواطنين، والعاملين على تسجيل البيانات على السيستم الخاص بهيئة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت أنه من المقرر أن يستمر الوفد حتى صباح الغد في زيارته للمحافظة لاستكمال تفقد الوحدات الصحية والمستشفيات، التي من المقرر أن تبدأ في التشغيل الكامل والعمل بكامل طاقتها بدءا من أول سبتمبر المقبل، وذلك عقب الانتهاء من التشغيل التجريبي لمشروع التأمين الصحي الشامل.

يذكر أن الوفد ترأس غرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك في إطار متابعة سير التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة.