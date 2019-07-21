مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر في الدوري المصري

تنطلق مباراة الزمالك والجونة اليوم 21-7-2019 بث مباشر مشاهدة مباراة الجونة Vs الزمالك ضمن منافسات الدورى المصري ضمن الأسبوع الـ33



تايم سبورت تذيع مباراة الزمالك والجونة الآن في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية، وكذلك قناة أون سبورت تنقل مباراة الزمالك والجونة بتعليق حاتم بطيشة.



تقام المباراة على استاد الجونة بدون تقطيع في الدورى المصري بث مباشر

