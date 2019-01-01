بث مباشر مباراة الزمالك والجونة الان في الدوري المصري
الأحد 21/يوليه/2019 - 07:33 م
تقام مباراة الزمالك والجونة بث مباشر مشاهدة مباراة الجونة Vs الزمالك ضمن منافسات الدورى المصري في (الأسبوع 33).
تذيع قنوات تايم سبورت وأون سبورت ON Sport 1 + Time Sport مباراة الزمالك والجونة والتى من المقرر أن تقام على استاد الجونة بتعليق حاتم بطيشة على قناة أون سبورت
موعد مباراة الزمالك والجونة بث مباشر
9:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
8:00 مساءًا بتوقيت مصر.
9:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
9:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
9:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
9:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
9:00 مساءًا بتوقيت العراق.
8:00 مساءًا بتوقيت السودان.
9:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
8:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
7:00 مساءًا بتوقيت تونس.
7:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
10:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
9:00 مساءًا بتوقيت البحرين.
10:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
9:00 مساءًا بتوقيت الكويت.
9:00 مساءًا بتوقيت قطر.
6:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.
9:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.
6:00 مساءًا بتوقيت جرينتش GMT.
تذيع قنوات تايم سبورت وأون سبورت ON Sport 1 + Time Sport مباراة الزمالك والجونة والتى من المقرر أن تقام على استاد الجونة بتعليق حاتم بطيشة على قناة أون سبورت
موعد مباراة الزمالك والجونة بث مباشر
9:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
8:00 مساءًا بتوقيت مصر.
9:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
9:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
9:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
9:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
9:00 مساءًا بتوقيت العراق.
8:00 مساءًا بتوقيت السودان.
9:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
8:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
7:00 مساءًا بتوقيت تونس.
7:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
10:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
9:00 مساءًا بتوقيت البحرين.
10:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
9:00 مساءًا بتوقيت الكويت.
9:00 مساءًا بتوقيت قطر.
6:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.
9:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.
6:00 مساءًا بتوقيت جرينتش GMT.