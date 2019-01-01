بث مباشر مباراة الزمالك والجونة الان في الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك والجونة بث مباشر مشاهدة مباراة الجونة Vs الزمالك ضمن منافسات الدورى المصري في (الأسبوع 33).

تذيع قنوات تايم سبورت وأون سبورت ON Sport 1 + Time Sport مباراة الزمالك والجونة والتى من المقرر أن تقام على استاد الجونة بتعليق حاتم بطيشة على قناة أون سبورت

موعد مباراة الزمالك والجونة بث مباشر

9:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

8:00 مساءًا بتوقيت مصر.

9:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

9:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

9:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

9:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

9:00 مساءًا بتوقيت العراق.

8:00 مساءًا بتوقيت السودان.

9:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

8:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

7:00 مساءًا بتوقيت تونس.

7:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

10:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

9:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

10:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

9:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

9:00 مساءًا بتوقيت قطر.

6:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

9:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

6:00 مساءًا بتوقيت جرينتش GMT.