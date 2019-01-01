الدولة تدفع عن غير القادرين 5% من الحد الأدنى للأجور

أكد الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة للرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الدولة ستتحمل اشتراكات غير القادرين داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.



وأضاف السبكي أن القانون ألزم الدولة على دفع 5% من الحد الأدنى للأجور نيابة عن غير القادرين وكأنهم يتقاضونه.



وأوضح أن جميع المواطنين منقسمون لمواطنين مؤمن عليهم وغير مؤمن عليهم، والمؤمن عليه منقسم لتأمين حكومى وخاص ومدارس، وغير المؤمن عليه يصبح غير قادر حتى يحصل على الخدمة، كأن يقوم بإجراء عدد كبير من الإجراءات سواء العلاج على نفقة الدولة أو غيرها من الخدمات التي كانت توفرها الوزارة، وإذا احتاج إلى خدمة طبية أخري يقوم بإعادة تلك الإجراءات مرة أخر مما كان يشكل عليه عبئا كبيرا.