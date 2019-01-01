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أوتو

مكلارين توقف تصنيع طراز 600LT

الأحد 21/يوليه/2019 - 07:29 م
مكلارين
مكلارين
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أعلنت شركة مكلارين رسميا، وقفها لتصنيع طراز 600LT، بعد انتهائها من تصنيع النسخ المقرر تصنيعها منه لطرحها للبيع.

ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن طراز 600LT يعتبر ثالث طراز تطرحه الشركة البريطاني من فئة long tail، وثاني طراز من هذه الفئة يخصص للقيادة المدنية بعد طراز 675LT.

وكان يعمل طراز 600LT من مكلارين بمحرك توربيني مزدوج من فئة V8، تصل قوته لـ600 حصان، وتكلفته تبدأ من 240 ألف دولار.

وسبق لمكلارين طرح نسخ خاصة منه، صنعت بمواصفات معينة على حسب طلب بعض من عملاء الشركة البريطانية المميزين، وكانت هذه النسخ بسعر افتتاحي أعلى من السعر الافتتاحي للنسخة التقليدية منه.

وكشف موقع "موتور وان" عن أن واحدة من النسخ الأخيرة التي من المقرر بيعها من طراز 600LT، ستكون النسخة رقم 1000، التي ينجح في بيعها توكيل شركة مكلارين الرسمي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
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