بينتلي تكشف عن النسخة الأولى من طراز Flying Spur

نشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية للنسخة الأولى من طراز Flying Spur، والذي ذكر أن ظهورها الأول أمام الجمهور سيكون في يوم 24 من شهر يوليو الجاري ضمن فعاليات حفل خيري ينظمه المغني البريطاني إيلتون جون.



بعد أكثر من عامين ونصف العام من الاختبارات، كشفت شركة بينتلي Bentley رسميا عن النسخة الأولى من طرازها الخاص المرتقب فلاينج سبور Flying Spur.



كما أوضح الموقع الأمريكي أن عائدات بيع هذه النسخة الأولى من طراز Flying Spur، ستذهب بالكامل كتبرع من شركة بينتلي لصالح جميعة إليتون جون الخيرية Elton John AIDS Foundation.



وستعمل هذه النسخة الفريدة من طراز بينتلي الجديد، بمحرك توربيني مزدوج، من فئة W12 بسعة 6.0 لتر، وبقوة تصل لـ626 حصانا، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي من طراز ZF.



ويمتلك الطراز Flying Spur القدرة على التسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.7 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ207 ميل في الساعة.



ومن المقرر أن تبدأ عملية تصنيع باقي النسخ المحدد طرحها من هذا الطراز مع نهاية عام 2019.