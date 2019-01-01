الصحة: مكتب لتسجيل المواطنين غير القادرين وليسوا مدرجين بقاعدة بيانات الدولة

أكد الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الوزارة ستنشئ مكتب لتسجيل المواطنين غير القادرين وليسوا مدرجين بقاعدة بيانات الدولة، وذلك بعد إثبات عدم وجود أى عائل لهم.



وأضاف أن يوجد قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة بعضوية عدد من الوزارات المعنية على رأسهم وزارة التضامن لتحديد معايير المواطنين غير القادرين، وهذه اللجنة انتهت بالفعل من وضع عدة معايير، وبالاستعانة بقاعدة بيانات مشروع البنية المعلوماتية للدولة في الرقابة الإدارية، تم تصنيف المواطنين داخل محافظة بورسعيد وفقًا لهذه المعايير لمواطنين قادرين وغير قادرين، ووضع تلك الشرائح على منظومة التسجيل داخل الوحدات استعدادًا لدفع الاشتراكات للمواطنين القادرين، ودفع الدولة عن غير القادرين.



وكانت وزارة الصحة والسكان بدأت التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد أول يوليو الجاري وتستمر حتى أول سبتمبر للانتهاء من تسجيل جميع المواطنين بالمحافظة.