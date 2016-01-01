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سياسي

"قومي المرأة" يستقبل وفد من كبار الإعلاميين ورؤساء التحرير الأفارقة

الأحد 21/يوليه/2019 - 07:25 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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استقبل المجلس القومي للمرأة، اليوم، وفدًا من كبار الإعلاميين ورؤساء التحرير الأفارقة، وذلك خلال زيارتهم الحالية إلى مصر، لحضور فعاليات البرنامج السنوي الذي تنظمه "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" للأشقاء الأفارقة التابعة لوزارة الخارجية.

ورحبت الدكتورة سوزان القليني، عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الإعلام، باسم الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، بالوفد، معربة عن بالغ سعادتها بزيارة الوفد للمجلس القومي للمرأة الذي يعد الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة المصرية، مؤكدة حرص مصر على التعاون والتواصل مع أفريقيا في جميع المجالات ومن بينها الإعلام وتناول قضايا المرأة.

واستعرضت "القليني"، في كلمتها تاريخ إنشاء المجلس وتشكيله وهيكلته، مشيرة إلى قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة واهم اختصاصاته والأهداف التي يسعى لتحقيقها.

وأشارت إلى الدور الذي تقوم به لجنة الإعلام بالمجلس في توعية أفراد المجتمع بقضايا المرأة واهتماماتها، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والذي تقوم على 4 محاور رئيسية.

وأوضحت أن اللجنة قامت بإنشاء وحدة رصد متكاملة لرصد التناول الإعلامي لقضايا المرأة في الأشكال الإعلامية المختلفة وفي الدراما المصرية خلال شهر رمضان.

ولفتت إلى الكود الإعلامي الذي أصدره من المجلس وهو عبارة عن مجموعة من المعايير المهنية والأخلاقية، لتناول قضايا المرأة في وسائل الإعلام المختلفة، مشددة على دور الإعلام كأداة من أدوات المجتمع الأساسية التي تساعد القيادة السياسية على أداء مهامها ودعم جهودها في مجال تمكين المرأة والنهوض بها.

من ناحيتها، استعرضت عزة عبد الحي المديرة العامة للإعلام بالمجلس القومي للمرأة، أهم الحملات والمبادرات الإعلامية التي أطلقها المجلس القومي للمرأة في الفترة من 2016 حتى 2019 والتي تهدف إلى تمكين المرأة والنهوض بها في كافة المجالات، مشيرة إلى أن الإعلام بالمجلس يسعى إلى هدفين رئيسيين، أولا توصيل الجهود التي يبذلها المجلس لتنمية المرأة في مصر والعمل على تمكينها في جميع المجالات للمجتمع، واستخدام وسائل الإعلام في رفع الوعي عن قضايا بعينها للمرأة.

وأوضحت أن من أهم عوامل نجاح الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 هي المساندة الإعلامية، حيث يتقاطع المكون الإعلامي مع جميع محاور الاستراتيجية.

فيما أشارت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، إلى أهم الخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة والتي تضم تقديم المشورة القانونية والاجتماعية مجانا للسيدات، وتقديم المساعدة المجانية في حالة التقاضي من خلال إحالة الشكاوى التي تتطلب اللجوء للقضاء إلى المحامين المتطوعين والمتعاونين مع المكتب من خلال برنامج المساعدة القضائية.

وأوضحت أن المكتب يقوم بإحالة الشكاوى الواردة إليه إلى جهات الاختصاص ومتابعتها، كما يقوم بتقديم الدعم النفسي والقانوني للمعنفات ورفعها للجهات المختصة، حيث يتلقى المكتب شكاوى الأحوال الشخصية، والشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وشكاوى العمل وشكاوى الميراث وطلبات الضمان الاجتماعي، مشيرةً إلى أن مكتب شكاوى المرأة يتلقى شكاوى السيدات من خلال المقابلة الشخصية بالمكتب المركزي بالقاهرة ومن خلال فروع المجلس بالمحافظات، أو من خلال الاتصال هاتفيًا على الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة لتقديم المشورة القانونية 15115.
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