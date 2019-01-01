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الصحة

دراسة أمريكية: أسباب ألزهايمر تبدأ من الطفولة

الأحد 21/يوليه/2019 - 07:21 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت دراسة أمريكية عن أن مرض "ألزهايمر" قد يبدأ من مرحلة الطفولة، على الرغم من ارتباطه عادة بتقدم السن.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن جامعة كاليفورنيا أن الجين الذي يضاعف خطر المرض ٥ مرات يتأثر بمعدل الذكاء لدى الأطفال في سن السابعة.

وأظهرت الدراسة أن الأطفال الذين يحملون الجين "إي 4" يحصلون أسوأ النتائج في اختبارات الذكاء، كما حذر الباحثون من آثاره التي تتجلى قبل البلوغ وتؤدي إلى التدهور المعرفي.

وحلل الباحثون اختلافات الجينات لدى 1321 شخصًا بغية رصد التطور السلوكي، إذ خضعوا لاختبارات معرفية، نُشِرت نتائجها في مجلة "علم الأعصاب والشيخوخة"، وبينت أن الأطفال والمراهقين الذين يحملون الجين سجلوا أسوأ النتائج في اختبارات الذكاء بمعدل 1.91 نقطة.

وأكد الخبراء أن هذا الانخفاض يمكن أن يؤثر على الصحة المعرفية في حياة الشخص لاحقًا، كما أظهرت الدراسة أن تراجع درجات الذكاء لدى الإناث بلغ 3.41 نقطة مقابل 0.33 بالنسبة إلى الذكور.
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