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سياسي

"عبدالنعيم": عصابة الدوحة تسيء للعمالة المصرية المؤيدة للسيسي

الأحد 21/يوليه/2019 - 07:17 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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استنكر المستشار محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، معاملة قطر السيئة للعمالة الوافدة واستغلالها المفرط أبشع استغلال وتعرضهم للترحيل والتعذيب بالسجون وخاصة العمالة المصرية.

وأضاف "عبدالنعيم"، أن عصابة الدوحة ما زالت لا تتوقف عن خداعها الماكر في معاملة الوافدين واستغلالهم وحرمانهم من حقوقهم وفرض عقوبات عليهم مثل الإقامة الجبرية وحرمانهم من حقوقهم الأساسية في الحياة.

وأكد قيام وزارة القوى العاملة المصرية بمطالبة العاملين في قطر بالالتزام بجهة عملهم الأصلية والجهة التي يعملون بها أو بوجود إعارة رسمية من الجهات المختصة بالدولة، حفاظا على استنزافهم في الأعمال الشاقة والتي تؤثر سلبا على صحتهم خاصة أن قطر تعاني من ارتفاع درجات الحرارة صيفا ثم تقوم قطر بترحيلهم بحجة أن عملهم يخالف قانون دخول وخروج الوافدين المطبق حاليا.

وأشار "عبدالنعيم"، إلى أن المواطن المصري نبيل مصطفى ممنوع من مغادرة الدوحة منذ عامين، وذلك بعد أن أنهت عصابة الدوحة خدمته في بنك قطر الوطني لتأييده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كما جمدت حساباته البنكية ويعيش حاليًا بدون مأوى أو دخل ثابت، ومعرض للبقاء في سجون الدوحة.

وفي سياق متصل، عانى المدون المصري تامر مبروك الويلات في سجون نظام تميم، وذلك بعد أن تم فصله من العمل تعسفيًا وماطل الكفيل في تسليمه حقوقه، مما دفعه إلى التقدم بشكوى قضائية ضد الكفيل، فاتهم بالهروب من الكفالة واحتجزته السلطات القطرية دون أن يتمكن من استكمال القضية، كما مارست عليه الضغوط الشديدة من أجل أن يوافق على الترحيل إلى القاهرة دون الحصول على حقوقه.
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