مارتينيز لاعب البايرن يفتح الباب أمام الانتقال للدوري الأمريكي

فتح الإسباني خابي مارتينيز لاعب بايرن ميونيخ الألماني، الباب أمام انتقاله إلى أحد فرق الدوري الأمريكي خلال السنوات القليلة المقبلة.



وشارك مارتينيز بعد فوز بايرن وديا على ريال مدريد بنتيجة 3-1، في مباراة ودية جمعت بينهما على هامش فترة الإعداد لانطلاق الموسم الجديد.



وقال اللاعب بعد المباراة إنه أحب كل ما شاهده في مدينتي لوس أنجليس وهيوستن، موضحا أنه يتابع مسابقة الدوري الأمريكي وقد ينتقل لأحد فرقها خلال الفترة المقبلة.



وأوضح اللاعب أن المتابعات الصحفية في ألمانيا للدوري الأمريكي تتعلق غالبا بلاعبين مهمين مثل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي سجل ثلاثية "هاتريك" في فوز فريقه لوس أنجلوس جالاكسي على إل إيه في سي بثلاثة أهداف لاثنين يوم السبت.



وأشار خابي إلى أنه لا يتابع الدوري الأمريكي كما يود بسبب فارق التوقيت.



وأتم "أتابعه طالما استطعت، لكن الأمور معقدة مع فارق التوقيت ولا يمكنني مشاهدة كل المباريات التي أود أن أتابعها، لكن أتمنى أن تواصل هذه المسابقة التطور".