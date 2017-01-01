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عالم

العراق يعيد نشر وحدات عسكرية قرب الحدود مع سوريا

الأحد 21/يوليه/2019 - 06:20 م
وزير الدفاع العراقي
وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري
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أعلن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، اليوم الأحد إعادة انتشار القطعات(الوحدات) العسكرية قرب الحدود مع سورية في مناطق غرب الموصل لتثبيت الأمن والاستقرار فيها.
وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي اليوم "ما زالت هناك أعداد كبيرة من أبرز قياديي داعش الإرهابي في مناطق غرب الموصل تعمل على عدم استقرار الأوضاع الأمنية"، مشيرا إلى أن محافظة نينوى تشهد بين اليوم الاخر عمليات تسلل واختطاف كبيرة جدا واستهدافا للعناصر الأمنية.
وبين الشمري أن "الغاية من عمليات (إرادة النصر) في مناطق الجزيرة وغرب نينوى وصولًا إلى الحدود مع سورية هو رصد ومنع تسلل عناصر داعش الإرهابي عبر الحدود إلى الأراضي العراقية، فضلًا عن ملاحقة خلايا التنظيم المنتشرة بشكل متفرق في مناطق الجزيرة العراقية وصولا إلى قضاء الحضر وناحية القيارة جنوبي الموصل".
وأشار إلى أن "تواجد الإرهابيين في مناطق الجزيرة وبأعداد كبيرة يدفعنا نحو الحاجة للقيام بعمليات تعرضية لملاحقة تلك المجاميع والقضاء عليها".
وأكد أن "على القوات الأمنية والحشد والجيش ملاحقة عصابات داعش لعدم تكرر أحداث عام 2014 وسيطرة التنظيم على المنطقة من جديد".
يشار إلى أنه على الرغم من إعلان العراق في نهاية عام 2017 القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد،إلا أن التنظيم مازال ينفذ عمليات.
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