الجونة يجدد عقد 4 لاعبين رسميا

أعلن نادي الجونة، اليوم الأحد، تجديد تعاقد أربعة لاعبين رسميًا، هم محمد ناجي "جدو"، والكاميروني جوناثان أنجويم، وخالد صبحي، ومحمد نادي.



وكان الجونة أعلن التشكيل الكامل لجهازه الفني الجديد، بقيادة المدير الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، والذي سيتولى المهمة للموسم الجديد.

ويتكون الجهاز الفني الجديد للجونة من الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش "المدير الفني"، والصربي فلادان بيراسيفيتش "مساعد مدرب"، ورضا شحاتة "مدرب عام"، والإنجليزي ويل رويال "مدرب الأحمال"، وهشام السيد "مدرب حراس مرمى"، وعماد عابدين "مدرب"، ووسام صفوت "محلل أداء".

ومن المرتقب أن يلتقي فريق الجونة مع الزمالك مساء اليوم في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.