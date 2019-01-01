رئيس جامعة الإسكندرية يشيد بمشاريع التخرج لطلاب قسم الهندسة الميكانيكية

أشاد رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي بمشاريع التخرج الخاصة بطلاب قسم الهندسة الميكانيكية بشعبة ميكانيكا الموائع والآلات الهيدروليكية بكلية الهندسة، وذلك خلال حفل مناقشات مشاريع التخرج الطلابية.

وقال الكردي -في تصريح اليوم الأحد- إن المشاريع التي نفذها الطلاب جاءت تطبيقًا للدراسة النظرية والعملية التي اكتسبوها على مدى سنوات الدراسة بالكلية، مضيفًا أن الجامعة تحرص على تخريج كوادر طلابية هندسية وفنية قادرة على الإبداع والابتكار طبقًا لحاجة سوق العمل، وذلك بغية تشجيع الابتكار والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية.

وأعرب الكردي عن سعادته بأفكار المشاريع التي عرضها الطلاب، لا سيما أنها اهتمت بالمشروعات والقضايا القومية في مصر، داعيًا الطلاب إلى الاستفادة منها وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع، والعمل على تسويقها في كافة المسابقات المحلية والدولية.

وقام الطلاب بعرض مشاريع التخرج الخاصة بهم حفل مناقشات مشاريع التخرج الطلابية، حيث شملت أفكارًا تتعلق بالهندسة التطبيقية والتطبيقات الزراعية وأنظمة الحرائق والطاقة المتجددة والدوائر الهيدروليكية.