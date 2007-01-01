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رياضة

يوفنتوس يفكر بتعزيز صفوفه من توتنهام

الأحد 21/يوليه/2019 - 06:14 م
داني روز،
داني روز،
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يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي، لتعزيز صفوفه بلاعب جديد في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن يوفنتوس يفكر في التعاقد مع داني روز، ظهير توتنهام هوتسبير الإنجليزي

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس ينافس كلًا من باريس سان جيرمان الفرنسي ونيوكاسل الإنجليزي وشالكة الألماني على خدمات داني روز.

يشار إلى أن داني روز، البالغ من العمر 29 عامًا، لم ينضم للجولة التحضيرية للموسم الجديد، حيث تركته إدارة السبيرز لحسم مصيره قبل إغلاق باب الانتقالات.

وانضم داني روز إلى توتنهام العام 2007، قادمًا من ليدز يونايتد، وشارك روز مع السبيرز في 198 مباراة، بينها 37 مباراة الموسم المنصرم، حيث كان ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقال روز في يونيو الماضي: ”إذا واصلت في توتنهام الموسم المقبل سيكون الأمر رائعًا، وإذا لم أستمر فسيكون رائعًا أيضًا، لا أعرف ما الذي يخبئه المستقبل لي، لكنني أتطلع إلى استراحة، الأمر لا يتعلق باللعب بانتظام، أعرف كم هو عمري وأعرف كيف يقوم النادي بالإدارة عندما تصل إلى عمر معين، فقد يتطلعون لرحيلك“.

وأردف روز ”سأجلس في الأسابيع القليلة المقبلة وأرى ما سيحدث، وفي الحالتين، أنا مستعد لأي شيء، الموسم الماضي لم ألعب بنفس القدر الذي كنت أريده، لكن هذا الموسم، شاركت بعض الشيء، وكان أمرًا جيدًا بالفعل“.
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