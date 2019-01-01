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رسميًا.. كهربا ينتقل إلى فريق برتغالي
الأحد 21/يوليه/2019 - 06:13 م
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يسافر
محمود عبدالمنعم كهربا
لاعب
الفريق
الأول لكرة القدم
بالزمالك
خلال ساعات إلى
البرتغال
للتوقيع لنادي
ديسبورتيفو افيس
البرتغالي بشكل رسمي بعد الاتفاق على كل التفاصيل.
التفاصيل
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