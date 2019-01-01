وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الزهور ببورسعيد وتشيد بالتجهيزات

تفقدت وزيرة الصحة والسكان يرافقها عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مستشفى الزهور العام، لمتابعة أنظمة التشغيل للمستشفى ضمن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد.

وأشادت وزيرة الصحة في بيان اليوم بالتجهيزات الطبية وغير الطبية بالمستشفى، حيث حرصت على تفقد غرف العمليات والإفاقة، والرعاية المركزة، والعيادات الخارجية والطوارئ، وغرف الموجات فوق الصوتية.. وشددت على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، واستغلال التجهيزات الطبية عالية المستوي لخدمة المرضي.

وأشار البيان إلى أن وزيرة الصحة تفقدت أيضا الصيدلية الداخلية بالمستشفي ومخزن الأدوية، ووجهت بالالتزام بنظم التشغيل الحديثة والمميكنة، وأهمية تدريب الصيادلة على الصيدلة الإكلينيكية.

وكانت وزيرة الصحة قد بدأت اليوم زيارة تفقدية لمحافظة بورسعيد، لمتابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث تفقدت مستشفيي الحياة بورفؤاد العام، ومستشفى الزهور العام، كما ستترأس غرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد.