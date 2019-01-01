الأحد 21 يوليه 2019 الموافق 18 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والجونة اليوم

الأحد 21/يوليه/2019 - 06:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طباعة
ads
تستأنف منافسات الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد بعد توقف دام 48 يومًا بسبب إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا على الأراضي المصرية والتي اقتنصتها الجزائر على حساب السنغال في المباراة النهائية.

وتنحصر المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم بين الأهلي والزمالك، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة أمام الجونة والإسماعيلي والأحمر، فيما يتصدر الأهلي برصيد 74 نقطة وله مؤجلتين أمام المقاولون العرب والأبيض.

وتحددت الثلاثة فرق الهابطة رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية، وهي بتروجيت والداخلية والنجوم.

ويواجه الزمالك نظيره الجونة في الثامنة مساء اليوم على ملعب الأخير بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والجونة
1- الأهلي في المركز الأول برصيد 74 نقطة، بعد فوزه في 23 مباراة وتعادله في 5 لقاءات وهزيمته في 4 مباريات.

2- بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، بعد فوزه في 19 مباراة وتعادله في 13 لقاء وهزيمته في مباراتين.

3- الزمالك في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، بعد فوزه في 20 مباراة وتعادله في 8 لقاءات وهزيمته في 3 مباريات.

4- المصري في المركز الرابع برصيد 52 نقطة، بعد فوزه في 12 مباراة وتعادله في 16 لقاء وهزيمته في 6 مباريات.

5- المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، بعد فوزه في 13 مباراة وتعادله في 9 لقاءات وهزيمته في 11 مباراة.

6- مصر المقاصة في المركز السادس برصيد 46 نقطة، بعد فوزه في 12 مباراة وتعادله في 10 لقاءات وهزيمته في 12 مباراة.

7- الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 43 نقطة، بعد فوزه في 10 مباريات وتعادله في 13 لقاءات وهزيمته في 10 مباريات.

8- طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 41 نقطة، بعد فوزه في 10 مباريات وتعادله في 11 لقاء وهزيمته في 13 مباراة.

9- إنبي في المركز التاسع برصيد 40 نقطة، بعد فوزه في 9 مباريات وتعادله في 13 لقاء وهزيمته في 12 مباراة.

10- وادي دجلة في المركز العاشر برصيد 40 نقطة، بعد فوزه في 10 مباريات وتعادله في 10 لقاءات وهزيمته في 14 مباراة.

11- الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة، بعد فوزه في 9 مباريات وتعادله في 12 لقاء وهزيمته في 13 مباراة.

12- سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة، بعد فوزه في 8 مباريات وتعادله في 14 لقاء وهزيمته في 12 مباراة.

13- حرس الحدود في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة، بعد فوزه في 8 مباريات وتعادله في 14 لقاء وهزيمته في 12 مباراة.

14- الإنتاج الحربي في المركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة، بعد فوزه في 8 مباريات وتعادله في 14 لقاء وهزيمته في 12 مباراة.

15- الجونة في المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة، بعد فوزه في 8 مباريات وتعادله في 13 لقاء وهزيمته في 12 مباراة.

16- بتروجيت في المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة، بعد فوزه في 8 مباريات وتعادله في 11 لقاء وهزيمته في 15 مباراة.

17- الداخلية في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، بعد فوزه في 4 مباريات وتعادله في 15 لقاء وهزيمته في 15 مباراة.

18- النجوم في المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة، بعد فوزه في 5 مباريات وتعادله في 11 لقاء وهزيمته في 18 مباراة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

مصدر بمطار القاهرة: لا توجد تهديدات أمنية أو إرهابية لحياة أي إنسان

منذ حوالي 8 ساعات

تسريب صوتى لكهربا يُشعل غضب جماهير الزمالك

منذ يومين

مدرب الجزائر يتراجع عن إهانة المشجعين المصريين

منذ حوالي 20 ساعة

بالفيديو.. جزائريون بميدان التحرير يكذبون تصريحات "بلماضي"

ads

الصور

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

ads

الأكثر قراءة

مطار القاهرة: لم يصلنا قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية البريطانية

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

مصدر بمطار القاهرة: لا توجد تهديدات أمنية أو إرهابية لحياة أي إنسان

حفيظ دراجي: مصر أبهرت العالم في "كان 2019".. وهذا الفرق بين "صلاح" و"محرز"

ستوديو

الإعلامية راندا العدوي تشيد بمبادرة "الشباب والرياضة" لتنشيط السياحة

أجواء صعبة في ملعب مباراة الزمالك والجونة.. تعرّف عليها (فيديو)

الليلة.. نجوى كرم وماجد المهندس في مهرجان صيف عسير

نادين الراسي تفاجئ متابعيها بصورة حبيبها الجديد (شاهد)

ads

رياضة

مارتينيز لاعب البايرن يفتح الباب أمام الانتقال للدوري الأمريكي

شيفيلد يونايتد يضم الفرنسي موسيت 3 مواسم

الظروف الجوية تلغي ودية الاتفاق مع بارادو الجزائري

الجونة يجدد عقد 4 لاعبين رسميا

الرئيس نيوز

رياض محرز يرد: هل تعمد عدم مصافحة "مدبولي وصبحي"؟

جماعات يهودية متطرفة تقتحم المسجد الأقصى من "باب المغاربة"

"الأمور المستعجلة" تؤيد إنهاء فرض الحراسة على "نقابة المعلمين"

رئيس "محلية النواب": فض تشابكات الولاية في "العلمين الجديدة" ضرورة

منوعات

انتشار نوع جديد للسياحة في روسيا

دراسة تحذر من تفاقم مخاطر الملح على الصحة في عام 2025

لمن لا يحب فصيلة دمه... قريبًا يمكن تغييرها

فنجان قهوة يكلف سائحين غرامة "غير معقولة"

كشكول

ننشر نتيجة اختبارات ترقي المعلمين

محافظ كفرالشيخ يعتمد إعلان مديرية التعليم عن الوظائف الشاغرة

"مرتجي" تتابع تأثيث فرع الأكاديمية المهنية بالعريش

"فاضل" لـ"كشكول": لا شكاوى من عربي أولى ثانوي بالبحر الأحمر

إسلام سياسي

"تانيا جويا".. إرهابية بريطانية عادت من التطرف إلى الاعتدال

اعتقال فرنسي بتهمة حيازة وثائق تدعو للإرهاب

ناجية إيزيدية تروي معاناتها وطفلها الرضيع داخل تنظيم داعش

حزب "أردوغان" يفضح رعايته الإرهاب: "سنحمي جماعة الإخوان"

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حينما تتعطل أجمل الطاقات الثرية المنتجة المبدعة
ماجد حبته
ليس على الأعمى حرج
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
المزيد

الثقافة

منها "تاريخ مصر القديمة".. إصدارات جديدة عن "القومي للترجمة"

أنشطة فنية بفرع ثقافة الجيزة

أمسية شعرية احتفالا بثورة ٢٣يوليو بـ "ثقافة الدقهلية"

في ذكرى رحيله.. سر حملة المتطرفين لمنع جرجي زيدان من تدريس التاريخ الإسلامي

صفحتنا ع الفيس بوك