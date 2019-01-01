ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والجونة اليوم

تستأنف منافسات الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد بعد توقف دام 48 يومًا بسبب إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا على الأراضي المصرية والتي اقتنصتها الجزائر على حساب السنغال في المباراة النهائية.



وتنحصر المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم بين الأهلي والزمالك، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة أمام الجونة والإسماعيلي والأحمر، فيما يتصدر الأهلي برصيد 74 نقطة وله مؤجلتين أمام المقاولون العرب والأبيض.



وتحددت الثلاثة فرق الهابطة رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية، وهي بتروجيت والداخلية والنجوم.



ويواجه الزمالك نظيره الجونة في الثامنة مساء اليوم على ملعب الأخير بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.



ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والجونة

1- الأهلي في المركز الأول برصيد 74 نقطة، بعد فوزه في 23 مباراة وتعادله في 5 لقاءات وهزيمته في 4 مباريات.



2- بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، بعد فوزه في 19 مباراة وتعادله في 13 لقاء وهزيمته في مباراتين.



3- الزمالك في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، بعد فوزه في 20 مباراة وتعادله في 8 لقاءات وهزيمته في 3 مباريات.



4- المصري في المركز الرابع برصيد 52 نقطة، بعد فوزه في 12 مباراة وتعادله في 16 لقاء وهزيمته في 6 مباريات.



5- المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، بعد فوزه في 13 مباراة وتعادله في 9 لقاءات وهزيمته في 11 مباراة.



6- مصر المقاصة في المركز السادس برصيد 46 نقطة، بعد فوزه في 12 مباراة وتعادله في 10 لقاءات وهزيمته في 12 مباراة.



7- الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 43 نقطة، بعد فوزه في 10 مباريات وتعادله في 13 لقاءات وهزيمته في 10 مباريات.



8- طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 41 نقطة، بعد فوزه في 10 مباريات وتعادله في 11 لقاء وهزيمته في 13 مباراة.



9- إنبي في المركز التاسع برصيد 40 نقطة، بعد فوزه في 9 مباريات وتعادله في 13 لقاء وهزيمته في 12 مباراة.



10- وادي دجلة في المركز العاشر برصيد 40 نقطة، بعد فوزه في 10 مباريات وتعادله في 10 لقاءات وهزيمته في 14 مباراة.



11- الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة، بعد فوزه في 9 مباريات وتعادله في 12 لقاء وهزيمته في 13 مباراة.



12- سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة، بعد فوزه في 8 مباريات وتعادله في 14 لقاء وهزيمته في 12 مباراة.



13- حرس الحدود في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة، بعد فوزه في 8 مباريات وتعادله في 14 لقاء وهزيمته في 12 مباراة.



14- الإنتاج الحربي في المركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة، بعد فوزه في 8 مباريات وتعادله في 14 لقاء وهزيمته في 12 مباراة.



15- الجونة في المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة، بعد فوزه في 8 مباريات وتعادله في 13 لقاء وهزيمته في 12 مباراة.



16- بتروجيت في المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة، بعد فوزه في 8 مباريات وتعادله في 11 لقاء وهزيمته في 15 مباراة.



17- الداخلية في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، بعد فوزه في 4 مباريات وتعادله في 15 لقاء وهزيمته في 15 مباراة.



18- النجوم في المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة، بعد فوزه في 5 مباريات وتعادله في 11 لقاء وهزيمته في 18 مباراة.