المبعوث الأممي إلى ليبيا يرحب بجهود العودة للمسار السياسي
الأحد 21/يوليه/2019 - 06:07 م
رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بالجهود المبذولة في سبيل إيقاف العمليات العسكرية الدائرة والعودة للمسار السياسي، وإيجاد حل جذري للأزمة في ليبيا.
وقال سلامة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفقًا لما نقلته بوابة الوسط الليبية اليوم الأحد: "إنه بحث، خلال لقائه وفدًا من الهيئة الرئاسية للمجلس الاجتماعي لمدينة بني وليد، سبل العمل على تخفيف وتيرة النزاع".
وقال سلامة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفقًا لما نقلته بوابة الوسط الليبية اليوم الأحد: "إنه بحث، خلال لقائه وفدًا من الهيئة الرئاسية للمجلس الاجتماعي لمدينة بني وليد، سبل العمل على تخفيف وتيرة النزاع".
منذ حوالي 22 ساعة