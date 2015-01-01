سامي خضيرة يستعد للانتقال إلى فناربخشة بعد موافقة يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس تلقى عروضًا لرحيل الدولي الألماني سامي خضيرة عن صفوف البيانكونيري في الصيف الجاري.



يوفنتوس تعاقد مع آرون رامسي وأدريان رابيو، ثنائي وسط الملعب، ويستعد للتخلي عن سامي خضيرة، بالإضافة لبليز ماتويدي.



صحيفة "كالشيو ميركاتو" الإيطالية، أكدت بأن مسئولو فناربخشة سيصلون إلى تورينو خلال أيام قليلة لحسم صفقة انتقال اللاعب الألماني لصفوف النادي التركي.



سامي يدرس العرض من الجانب الرياضي قبل أي شيء، وهل سيتكيف على اللعب في الدوري التركي أم لا، ولكن حتى الآن يوفنتوس لا يمانع رحيله.



سامي خضيرة انتقل إلى يوفنتوس في صيف 2015 قادمًا من ريال مدريد، وحقق الدوري الإيطالي في المواسم الأربعة الماضية مع البيانكونيري.