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رياضة

أيوبي ينفي شائعات رحيله عن آرسنال

الأحد 21/يوليه/2019 - 06:06 م
الدولي النيجيري
الدولي النيجيري أليكس أيوبي،
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نفى الدولي النيجيري أليكس أيوبي، التقارير التي تشير لرغبته في الرحيل عن آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أيوبي يقترب من العودة للجانرز بعد المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر، والتي انتهت الجمعة 19 يوليو.

التقارير الصحفية أشارت إلى أن أيوبي يطلب الرحيل من آرسنال في حال انضم ويلفريد زاها للفريق قادمًا من كريستال بالاس.

اللاعب النيجيري نفى ذلك من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أخبار وهمية، لا أعرف لماذا تتمتع بغعض الصحف بالكلمات الملتوية، آمل أن نتعاقد مع لاعبين عالميين".

وأضاف: "نتقدم كفريق واحد، وأتطلع للموسم الجديد".

ويقترب آرسنال من التعاقد مع ويلفريد زاها قادمًا من كريستال بالاس بعدما أكد اللاعب أن رغبته الانتقال للجانرز في الصيف الجاري.
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