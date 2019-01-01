ريال مدريد يظهر اهتمامه بضم زانيولو من روما

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد الإسباني يواصل مفاوضاته مع لاعب وسط روما نيكولو زانيولو، لضمه لحال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وحسب ما أفادت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، فأن ريال مدريد تواصل مع روما، لمعرفة ما إذا كانت هناك نية لبيع زانيولو أم لا.



وأكدت الصحيفة أن صاحب الـ20 عامًا، هدفًا لريال مدريد منذ يناير الماضي، ولكن في الوقت نفسه هناك منافسه من ميلان وتوتنهام لضم اللاعب.



وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يهدف لضم اللاعب خلال الصيف الجاري، وذلك بعد أن تأكد من رحيل جاريث بيل عن صفوف الفريق.