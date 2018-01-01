جريزمان: عودة نيمار إلى برشلونة تُصعب الأمور على فالفيردي

علّق الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة الجديد، على إمكانية عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان إلى النادي الكتالوني.



بطل كأس العالم 2018، انضم إلى صفوف البلوجرانا هذا الصيف، قادمًا من أتلتيكو مدريد بكسر قيمة الشرط الجزائي بعقده بقيمة 120 مليون يورو.



وقال جريزمان في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "عودة نيمار؟ الأمور ستكون أكثر صعوبة بالنسبة للمدرب (إرنستو فالفيردي)".



وأضاف: "عودة نيمار لبرشلونة مرة أخرى، ستعني مزيد من المنافسة في المجموعة، أنا لا أعرفه، ولكن هو بالتأكيد لاعب رائع، وسوف نرى ما يُمكن أنّ يحدث".



وأتم: "نحن نملك فريق جيد، ولاعبون رائعون، والمدرب هو الذي سيختار من سيلعب، نحن سنكون مُستعدين في كل لحظة يقرر فيها من المدرب، نريد الاستمتاع وإسعاد أنفسنا والجماهير أيضًا".