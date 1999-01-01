"باوك" يتخذ قرارًا قاسيًا تجاه عمرو وردة تمهيدًا لبيعه

عاد عمرو وردة جناح منتخب مصر إلى صفوف ناديه باوك سالونيك بطل الدوري اليوناني استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020.



ولم يحضر اللاعب في بداية فترة الإعداد لفريقه بسبب مشاركته مع الفراعنة ببطولة كأس أمم إفريقيا، قبل الخروج أمام جنوب إفريقيا يوم 6 يوليو بدور الـ16.



واتخذت إدارة باوك قرارًا قاسيًا تجاه وردة بعد عودته مباشرة، حسبما نشرت شبكة SDNA اليونانية، التي أكدت أن اللاعب سيبقى في مدينة سالونيك مع المستبعدين، وعدم السفر إلى معسكر الفريق في هولندا.



وسافرت بعثة النادي إلى هولندا في الساعات الماضية، واختار المدرب الجديد للفريق آبل فيريرا بعض الأسماء التي لن يعتمد عليها في الموسم المقبل وطالب الإدارة ببيعهم ومن ضمنهم لاعب الأهلي السابق.



وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 7 لاعبين من باوك 4 من الفريق الأول و3 لاعبين من فريق الشباب مواليد 1999، إضافة إلى وردة سيبقون في المدينة اليونانية.



بعض اللاعبين لديهم عروض قوية من الأندية التركية، ويتفاوضون من أجل الانتقال إليها، بينما أكدت الصحيفة أن وردة ما زال مستقبله لم يحسم بعد لكنه أقرب للرحيل.