قرعة دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على منافسي أول وثاني الدوري في الدور التمهيدي

أقيمت اليوم الأحد قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2019 - 2020.



وتقرر أن يشارك الأهلي والزمالك باعتبارهما الأقرب للحصول على المركزين الأول والثاني في الدوري المصري من الدور التمهيدي.



وأسفرت القرعة عن مواجهة بطل الدوري المصري لنظيره اطلع برا السوداني في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.



أما وصيف الدوري المصري فمن المقرر أن يلاقي نظيره ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي من البطولة القارية.



ومن المقرر أن تبدأ جولة الذهاب للدور التمهيدي للبطولة بين يومي 9-11 من شهر أغسطس المقبل.

وأعفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 3 فرق من المشاركة في الدور التمهيدي، وهي، مازيمبي والترجي والوداد.