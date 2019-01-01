بعد تصريحات زيدان.. بوتشيتينو يثير الجدل حول إمكانية عودة بيل إلى توتنهام

أثار ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام الجدل حول إمكانية عودة جاريث بيل إلى صفوف السبيرز خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وأصبحت أيام اللاعب الويلزي معدودة داخل سانتياجو برنابيو، بعد تصريحات المدرب زين الدين زيدان صباح اليوم بعدم رغبته في استمرار مهاجمه ويتمنى بيعه بأسرع ما يمكن.



وعلق المدرب الأرجنتيني على مستقبل بيل في تصريحات بعد نهاية مباراة يوفنتوس الودية في كأس الأبطال الدولية، وقال لشبكة سكاي سبورتس العالمية: "لقد شاهدت تصريحات زيدان، لكنني لا أعرف من النادي الذي سيتحرك لمحاولة التعاقد مع بيل".



وتابع: "في تلك اللحظة، ليست لدي أي معلومة من رئيس النادي (دانيل ليفي)، إذا كنا سنتحرك من أجل تلك الصفقة أو سينتقل اللاعب إلى فريق آخر، هذا الأمر ليس ضمن اختصاصاتي".



وأضاف: "هذا الأمر يخص رئيس النادي الذي يحاول أن يدعم فريقه بأفضل اللاعبين".



الجدير بالذكر أن من خلال التقارير الإخبارية في إسبانيا، لا يوجد أي نادي أوروبي يسعى وراء التعاقد مع بيل بسبب راتبه السنوي المرتب الذي يصل إلى 17 مليون يورو.