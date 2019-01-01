ساري: كنا ساذجين أمام توتنهام ويجب أن نتعلم من الأخطاء

يعترف ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، بأن البيانكونيري يجب أن يتعلم من الأخطاء الذي وقع فيها أمام توتنهام.



وخسر يوفنتوس وديًا بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعته بنظيره توتنهام، بكأس الأبطال الدولية الودية.



وكان البيانكونيري متقدمًا في النتيجة قبل 20 دقيقة من النهاية، ولكن سرعان ما عادل سبيرز، وسجل هاري كين هدفًا رائعًا في الدقيقة الأخيرة.



وصرح ساري بعد المباراة في المؤتمر الصحفي: "لقد كانت مباراة صعبة أمام فريق قوي، لقد كانوا أسرع وأكثر فاعلية من فريقنا".



وأضاف: "نحن بحاجة للدفاع أكثر إلى الأمام وليس من العمق بهذه الطريقة، كنا ساذجين جدًا، خاصة في الكرات التي خسرناها في منتصف الملعب".



وأكمل: "يجب علينا أن نتعلم من الأخطاء، ولكن أعتقد أن الحالة البدنية للفريق كانت جيدة اليوم".



واختتم: "حققنا أداء أفضل في الشوط الثاني، وقدمنا 20 دقيقة رائعة وسجلنا هدفين، كان ضغطنا أفضل عليهم وعلى الأطراف كنا نتحرك بطريقة جيدة".



