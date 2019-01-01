مدرب ليستر سيتي يفتح الباب أمام انتقال ماجواير لمانشستر

لم يُغلق بريندان رودجرز المدير الفني لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، الباب أمام إمكانية انتقال هاري ماجواير لقطبي مانشستر في نافذة الانتقالات الصيفية.



اليونايتد والسيتي يتنافسان على ضم المدافع الدولي الإنجليزي هذا الصيف، ولا ترغب إدارة الذئاب في بيعه بأقل من 80 مليون جنيه إسترليني.



وقال رودجرز في تصريحات نقلتها شبكة "تربيال فوتبول" البريطانية: "أنت لا تعرف أبدًا ما يُمكن أنّ يحدث مع اللاعبين، لا يزال هُناك وقت لمن يريد شراءه، إنه لاعب من طراز رفيع، ومن يريد شراءه عليه دفع الكثير من المال".



وأضاف: "لحسّن الحظ، نحن لا نريد بيع ماجواير، إنه لاعب مُميز حقًا، إنه يُناسب طريقة عملنا، ولكن إذا جاء أي نادٍ يريد ضمه، يتعين عليهم دفع ما يريده النادي".



وأنهى تصريحاته: "نحن نريد الاحتفاظ به، لا نريد بيعه أنا أحبه حقًا، نحن نحب العمل معه".