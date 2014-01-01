لويس يودع أتليتكو مدريد: عشت مغامرة لا تصدق وسأرحل وأنا سعيد

أعلن نادي أتليتكو مدريد رحيل الدولي البرازيلي فيليبي لويس عن صفوف الفريق، بعد 8 مواسم داخل جدران الروخي بلانكوس.



اللاعب البرازيلي صاحب الـ33 عامًا، ارتبط اسمه بالانتقال لبرشلونة وعديد الأندية في أوروبا، ولكن يبدو أنه أقرب للعودة من جديد إلى وطنه عن طريق نادي فلامنجو.



وصرح اللاعب في المؤتمر الصحفي الأخير له: "لقد حصلت هنا على 7 ألقاب، كانت بمثابة المغامرة التي لا تصدق".



وأكد: "دعوني أخبركم بأنني سعيدًا، هذا اليوم ليس حزينًا، أنا سعيد برحيلي وأنا هادئ وقدمت للأتليتي كل جهدي في السنوات التي قضيتها هنا".



وأشار: "هناك محادثات مع فلامنجو، ولكن حتى اللحظة لم أوقع بعد مع أي نادي".



فيليبي رحل عن أتليتكو مدريد في 2014 ولكن سرعان ما عاد للروخي بلانكوس من تشيلسي مرة أخرى بعدما فشل في التأقلم بإنجلترا.



