لمواليد برج الحمل.. تعرف على المهن المناسبة لك

لكل برج من الأبراج مهنة أو وظيفة تليق به وبمواصفاته الشخصية وميوله، تتحدث للدستور اليوم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "منى أحمد" عن المجالات العملية الأنسب لمواليد برج الحمل والتي يمكنه النجاح فيها دونا عن غيرها من المجالات.



- التسويق والمبيعات

بسبب حب مواليد برج الحمل لكثرة الحركة فهو يحتاج إلى مهن لا تتطلب منه المكوث في مكتب مغلق لوقت طويل، لأنه يمل بسرعه من قلة الحركة، لذلك يمكنه العمل في مجال التسويق والمبيعات الذي لا يقيد حركته وحريته.



- الصحافة

نشاطات مواليد برج الحمل وحيوتهم وثقتهم بنفسهم، تجعل منهم مولود أشخاص ممتازة لدخول عالم الصحافة والتلفزيون.



- طب الجراحة

دقة مواليد برج الحمل تخول لهم الدخول إلى عالم الطب من أوسع أبوابه، فوثوق الجميع بهم وبأدائهم يسمحان لهم بأن يكونوا أطباء ماهريين.



- عمل حر

يحب مواليد برج الحمل أن يؤسسوا عملهم الخاص بما يتناسب مع أهوائهم، وسينجحوا حتما بإدارة ما خططوا له وما تعبوا في إنشائه.



- الإنتاج

مواليد برج الحمل هم اصحاب شخصية خلوقة مبدعة، لذا قد يليق بهم عالم الفن والانتاج السينمائي والموسيقي، خاصة وأنهم يعشقون تنسيق الافكار والإشراف على سير الأعمال وتطورها.



- السلك الأمني

إنطلاقًا من طاقة مواليد برج الحمل الكبيرة وحبهم للتحدي، سيناسبهم العمل في السلك العسكري والأمني.

