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محافظات

ورشة عمل بالعريش حول دور الشباب في بناء السلام وحل النزاعات

الأحد 21/يوليه/2019 - 05:49 م
جريدة الدستور
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نظمت مؤسسة "الشجرة للتنمية والفن" التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء بالتعاون مع مؤسسة "عالم متحد للخدمات الاجتماعية" في القاهرة وبالشراكة مع "Y-PEER EGYPT" مبادرة صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الأحد، ورشة عمل حول "دور الشباب فى بناء السلام وحل النزاعات".
وحضر الورشة محمد سعيد تمساح رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشجرة، ومجدي مشرقي المدير التنفيذى لمؤسسة عالم متحد، ومحمد الهادي سفير السلام في سلسلة السلام العالمية، وأعضاء المؤسستين من الشباب والمتطوعين.
وأكد التمساح أن الورشة تعد الأولى من نوعها بين المؤسستين وللتنسيق بين محافظتى شمال سيناء والقاهرة لنشر ثقافة السلام والمحبة بين الشباب بهدف وضع حلول مبتكرة تعمل على بناء السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن الورشة جاءت في إطار اهتمام مؤسسة الشجرة بأهداف التنمية المستدامة وفقا لأهداف الأمم المتحدة والتي تسعي المؤسسة إلى تحقيقها من خلال المبادرات والندوات التثقيفية.
وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشجرة "إنه بدون السلام والاستقرار لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة خاصة وأن العالم يشهد انقسامات على نحو متزايد".
يذكر أنه سبق لمؤسسة الشجرة للتنمية والفن طرح عدة مبادرات وأنشطة مختلفة في خدمة المجتمع المحلي، والتركيز على الأطفال والشباب والفئات الأكثر احتياجا بصفة خاصة.
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