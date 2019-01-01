الهلال يفوز على إليريا ليوبليانا السلوفيني وديا

تغلب فريق الهلال السعودي لكرة القدم على إليريا ليوبليانا السلوفيني 2 صفر في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، في إطار استعدادات الهلال للموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين والذي تنطلق فعالياته في 22 أغسطس المقبل.

وأحرز هدفي المباراة محمد جحفلي بضربة رأس اثر ضربة ركنية للفريق في الشوط الأول وسيباستيان جيوفينكو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الشوط الثاني.

ويخوض الهلال في وقت لاحق اليوم مباراة ودية أخرى تجمعه مع فريق بليد السلوفيني.

وتأتي المباراتان ضمن معسكر الهلال الخارجي بالنمسا.