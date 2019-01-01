الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة بدءًا من الثلاثاء المقبل

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غا الاثنين، معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري ومحافظات القاهرة الكبرى، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.



وتابع "عبدالعال" في تصريحات لـ"الدستور": "ستقل الرؤية صباحًا بسبب الشبورة المائية على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وجنوب البلاد، كما تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر"، موضحًا أن ذلك سيؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بدايةً من يوم الثلاثاء المقبل سنشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين ويستمر هذا الارتفاع حتى نهاية الأسبوع.