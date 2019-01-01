عودة نحو 7 آلاف مشجع جزائري إلى بلادهم على متن 33 رحلة جوية

انتهت سلطات مطار القاهرة الدولي من سفر الجماهير الجزائرية بعد انتظار جزء كبير منهم بالمطار لمدة 36 ساعة؛ بسبب تأخر وصول رحلات الجسر الجوي الجزائري لإعادتهم لبلادهم بعد حصول منتخب الجزائر على بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.



وأشار مصدر بالمطار إلى أنه كان قد تم إعداد خطة محكمة تم تنفيذها فور وصول المنتخب الجزائري للنهائي، وتم تحديد أماكن وصولهم وسفرهم بالمطار وتحديد أماكن انتظار الطائرات الخاصة بهم داخل أرض المهبط، وفور إعلان فوز الجزائر بالبطولة توجهت آلاف الجماهير الجزائرية تجاه المطار، منهم من يحمل تذاكر العودة ومنهم من لا يحمل أي تذاكر.



وقال إنه على الفور تم الاتصال بالسفارة الجزائرية والسلطات الجزائرية، وتم التنسيق وإعداد جسر جوي تضمن 9 طائرات حربية و24 طائرة تابعة للشركات الجزائرية، قامت بنقل الجماهير البالغ عددها نحو 7 آلاف راكب على مدار 36 ساعة.