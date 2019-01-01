المترو: غرامات من 30 لـ100 جنيه للمتسولين والمدخنين داخل المرفق

قررت شركة مترو الأنفاق تفعيل قانون جديد للغرامات المالية داخل مرفق المترو؛ وذلك للوصول إلى مستوى عال من الانضباط داخل المرفق والحفاظ على نظافته والخدمة المقدمة داخل المرفق والذي يخدم ملايين المواطنين يوميًا.



وأوضحت الشركة، أنه سيتم تغريم المواطن الذي يضع ملصقا إعلانيا على حوائط المترو أو القطارات، بمبلغ 100 جنيه؛ وذلك لأن تلك الأفعال تتسبب في تشويه المظهر الخاص بالمترو.



فيما قررت الشركة فرض غرامة مالية بمبلغ 100 جنيه على من يتسول داخل عربات مرفق مترو الأنفاق، وتتضمن الغرامات المالية أيضًا فرض مبلغ 30 جنيهًا على من يدخن داخل المرفق، وكذلك من يلقي القمامة داخل الخطوط الثلاثة للمترو.



وقررت الشركة تغريم من يمسك بالأبواب في الخطين الأول والثاني للمترو بمبلغ 100 جنيه؛ حيث تسببت مثل هذه التصرفات كثيرًا في إتلاف أبواب المترو وتكبد الشركة خسائر فادحة.



وقالت الشركة، إنه على من يمتنع عن الدفع يتم تحرير محضر ضده؛ وذلك لخلق حالة من الالتزام داخل المرفق وعدم السماح بوقوع إتلافات في المرفق.