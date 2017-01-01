"فوري" تعتزم إدراج 36% في بورصة مصر

قالت المجموعة المالية "هيرميس"، اليوم الأحد، إن "فوري" أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، تعتزم طرح 36 بالمائة من رأسمالها للإدراج في بورصة مصر.



وبحسب بيان من "هيرميس" التي تتولى ترويج العملية وتعهد التغطية والتنسيق، يشمل الإدراج طرحًا خاصًا للمستثمرين من المؤسسات خارج الولايات المتحدة وإستراليا وكندا واليابان، وطرحًا عامًا للمستثمرين الأفراد في مصر، وكلا الطرحين سيكون بذات السعر.



كان العضو المنتدب لـ"فوري" أبلغ "رويترز" في وقت سابق من الشهر الحالي أن الشركة بدأت التحضير للطرح بالبورصة المصرية على أن تجري العملية خلال 2019 أو أوائل 2020.



يذكر أن "فوري" مملوكة لنحو خمسة صناديق استثمار محلية وأجنبية وعربية، وتأسست في 2009، وتعمل أيضًا في مجال تكنولوجيا البنوك، وتقدم خدمات مالية للأفراد والشركات، وتستحوذ الإدارة والموظفون على نحو ثمانية بالمئة من أسهم الشركة.



وفي 2018، شهدت شبكة فوري 600.1 مليون معاملة بقيمة إجمالية 34.2 مليار جنيه (810 ملايين دولار)، وبلغت الإيرادات المجمعة للشركة 609.7 مليون جنيه، ارتفاعًا من 432.1 مليون في 2017، والأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين 152 مليون جنيه بزيادة 41.2 بالمائة، بحسب البيان الصادر عن هيرميس.



وبلغت الإيرادات المجمعة 173.9 مليون جنيه في الربع الأول من العام الحالي بزيادة 36 بالمائة على أساس سنوي والأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين 42.4 مليون جنيه، مرتفعة 52.7 بالمائة عنها قبل سنة.



كان آخر طرح لشركة خاصة في بورصة مصر هو طرح ثروة كابيتال المتخصصة في حلول التمويل في أكتوبر الماضي.